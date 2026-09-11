50 лет без Мао: как выходец из деревни заложил основы одной из главных сверхдержав планеты

Кадры снимала команда советских кинооператоров: на груди Мао Цзэдуна лента, на которой золотой пудрой написана его новая высшая должность - председатель правительства.
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