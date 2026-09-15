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macOS Golden Gate 27 против Windows 11 Copilot+ PC: Битва титанов 2026 года

macOS Golden Gate 27 против Windows 11 Copilot+ PC: Битва титанов 2026 года

В 2026 году, когда даже ваш холодильник может посчитать ваши калории и посоветовать, что заказать на ужин, Apple и Microsoft продолжают свою нескончаемую дуэль за сердце (и кошелёк) пользователя.

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