Надвигается непреодолимая магнитная буря: как подготовиться к воздействию на здоровье Елена ВайленкоУченые предупреждают о надвигающейся магнитной буре уровня K-Index 4, которая обещает быть аномально продолжительной.
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