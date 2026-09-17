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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о гонке с 100 картингистами: «По отношению ко мне соперники вели себя предельно корректно. Но первая половина заезда – один сплошной хаос»

Пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал о том, что ему понравилось выступление в картинговой гонке, в которой ему противостояли 100 соперников.

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