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  • Невидимка Невидимка
    Ваши бы слова да Богу в уши.Украинские диверс...
  • StarPer
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«Мне казалось, что война спишет все» Советская швея стала палачом у фашистов. Как КГБ 30 лет искал Тоньку-пулеметчицу?

«Мне казалось, что война спишет все» Советская швея стала палачом у фашистов. Как КГБ 30 лет искал Тоньку-пулеметчицу?

11 августа 1979 года, ровно 45 лет назад, в Брянске к высшей мере приговорили работницу швейной фабрики Антонину Гинзбург, которая оказалась военной преступницей Антониной Макаровой по кличке Тонька-пулеметчица.

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