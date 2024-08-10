«Мне казалось, что война спишет все» Советская швея стала палачом у фашистов. Как КГБ 30 лет искал Тоньку-пулеметчицу?

11 августа 1979 года, ровно 45 лет назад, в Брянске к высшей мере приговорили работницу швейной фабрики Антонину Гинзбург, которая оказалась военной преступницей Антониной Макаровой по кличке Тонька-пулеметчица.
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