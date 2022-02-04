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Тренер «Монако» Клеман: «Рад, что удалось сохранить всех игроков во время трансферного окна»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман высказался в преддверии субботнего матча Лиги 1 с «Лионом». «Это очень важная встреча с сильным соперником, который обладает большим спектром сильных сторон, выступает под руководством мастеровитого тренера и усилилась в трансферное окно двумя игроками.

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