Тренер «Монако» Клеман: «Рад, что удалось сохранить всех игроков во время трансферного окна»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман высказался в преддверии субботнего матча Лиги 1 с «Лионом». «Это очень важная встреча с сильным соперником, который обладает большим спектром сильных сторон, выступает под руководством мастеровитого тренера и усилилась в трансферное окно двумя игроками.