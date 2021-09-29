МалАП предложила отменить госрегулирование малой авиации в России

Представители организации предложили провести эксперимент в течение трех лет. Он заключается в отмене на указанный срок дорогостоящих требований для перевозок, а также в концентрации регулируемых полномочий у одной организации, передают «Известия».
Представители организации предложили провести эксперимент в течение трех лет. Он заключается в отмене на указанный срок дорогостоящих требований для перевозок, а также в концентрации регулируемых полномочий у одной организации, передают «Известия».
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