В России открывается корпоративный университет Российских студенческих отрядов

Российские студенческие отряды (РСО) открывают свой корпоративный университет, который будет проводить обучение по 18 модулям, посвященным развитию лидерских навыков, охране труда, работе с возражениями, менеджменту, креативности и обучению публичным выступлениям.
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