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Бензиновый кризис в России пошёл на спад

Бензиновый кризис в России пошёл на спад

Русские нефтеперерабатывающие заводы выходят из ремонтов и возобновляют продажи топлива на бирже. Часть мощностей ещё простаивает, но примерно 100 тысяч тонн в сутки снова в строю (ссылка).

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Комментарии
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Игорь Максаков
Автор! Зачем рассказывать что и как можно повредить? Для кого это? Просто скажите, что нам их дроны, как слону дробины. Сейчас по вашей технологии будут бензин все в своих домах гнать, а не самогон)))
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1 м.
Александр
Нормальная работа правительства.Ничего удивительного.
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1 м.