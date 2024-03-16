Антонов: среди стран G7 отсутствует единство по вопросу изъятия активов РФ

Страны "Большой семерки" (G7) не придерживаются единой позиции по вопросу возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины, так как многие понимают негативные последствия таких действий.
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