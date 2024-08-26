Мбаппе, Винисиус и Родриго получили 1 звезду из 3 за игру с «Вальядолидом». Эндрику Marca поставила 2

Французский форвард стал одним из 7 футболистов «Реала», получивших одну звезду из трех возможных. Так же были оценены Даниэль Карвахаль, Орельен Тчуамени, Родриго, Лука Модрич, Арда Гюлер и Винисиус Жуниор.