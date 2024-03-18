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Путин: Россия выступает за мирные переговоры по Украине

Путин: Россия выступает за мирные переговоры по Украине

Лидер Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на то, что держава поддерживает идею проведения переговорного процесса, который позволит примириться сражающимся на украинской территории сторонам.

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