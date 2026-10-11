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Новости Липецка

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В Ельце задержали с 400 граммами марихуаны

В Ельце задержали с 400 граммами марихуаны

У задержанного в ходе операции «Мак – 2026» в Ельце изъяли марихуану весом 400,4 грамма, что относится к крупному размеру.

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