Изменения в период беременности Я считаю, что беременная женщина самая женственная и красивая! Однако, в этот прекрасный период порой происходят изменения, которые расстраивают женщину.
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Изменения в период беременности Я считаю, что беременная женщина самая женственная и красивая! Однако, в этот прекрасный период порой происходят изменения, которые расстраивают женщину.