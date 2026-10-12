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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэррик о Симеоне: «Атлетико» не уступает ни одной команде Европы, они действительно опасны. Уважаю Диего как тренера»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик назвал «Атлетико» одной из лучших команд Европы. Встреча команд в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде во вторник и начнется в 22:00 по московскому времени.

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