Кэррик о Симеоне: «Атлетико» не уступает ни одной команде Европы, они действительно опасны. Уважаю Диего как тренера»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик назвал «Атлетико» одной из лучших команд Европы. Встреча команд в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде во вторник и начнется в 22:00 по московскому времени.