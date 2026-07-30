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Медведев заявил о необходимости уголовного процесса по преступлениям ВСУ

Медведев заявил о необходимости уголовного процесса по преступлениям ВСУ

Документирование преступлений украинских боевиков должно завершиться полноценным уголовным процессом, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного форума «Гвардейск».

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