Расходы россиян на музеи и экскурсии выросли на 65% в первом полугодии 2026 года

В первом полугодии 2026 года расходы жителей России на музеи, выставки и экскурсии увеличились на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, при этом средний чек вырос на 28%, свидетельствуют данные сервиса «ЮKassa».
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