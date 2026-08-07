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Регионы России

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Расходы россиян на музеи и экскурсии выросли на 65% в первом полугодии 2026 года

Расходы россиян на музеи и экскурсии выросли на 65% в первом полугодии 2026 года

В первом полугодии 2026 года расходы жителей России на музеи, выставки и экскурсии увеличились на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, при этом средний чек вырос на 28%, свидетельствуют данные сервиса «ЮKassa».

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