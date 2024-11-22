«Мрия о шести моторах»: как «план стойкости» Зеленского может привести к окончательному поражению Украины

[center]Страсть украинских фашистов к многозначительному символизму давно и хорошо известна. Хотя толку от этого никакого, даже с точки зрения внутренней пропаганды (в бесконечном потоке жовто-блакитного телемарафона отдельные «пасхалочки» просто не считываются), киевский режим продолжает привязывать те или иные свои операции к условно-знаковым датам, на радость будущим историкам.