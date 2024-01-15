Власти Мальдивских островов попросили Индию поторопиться с выводом войск с территории страны

Власти Мальдивских островов хотели бы избавиться от индийских военных как можно быстрее, поэтому попросили Индию поторопиться с выводом войск с территории страны согласно ранее достигнутым договоренностям.
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