Китай и проблемы американской «перестройки» 

Трамп обложил десятипроцентным налогом весь китайский импорт. Реакция КНР последовала. Была введена пошлина в 15% на уголь и сжиженный природный газ, пошлина в 10% — на сырую нефть, сельскохозяйственное оборудование и автомобили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии