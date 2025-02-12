Китай и проблемы американской «перестройки» 

Трамп обложил десятипроцентным налогом весь китайский импорт. Реакция КНР последовала. Была введена пошлина в 15% на уголь и сжиженный природный газ, пошлина в 10% — на сырую нефть, сельскохозяйственное оборудование и автомобили.