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Циципас и Бадоса о том, что пришли в белом на премию Laureus: «Белый – цвет греческой свадьбы. Может быть, это знак»

Циципас и Бадоса о том, что пришли в белом на премию Laureus: «Белый – цвет греческой свадьбы. Может быть, это знак»

Они пришли на премию Laureus в белом. «Белый – мой любимый цвет, и в том числе поэтому мне нравится «Уимблдон», – завил грек.

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