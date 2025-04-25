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Город тьмы — поразительная судьба города-крепости Коулун

Город тьмы — поразительная судьба города-крепости Коулун

Сотни тесно прижавшихся друг к другу многоэтажек, узкие проходы между ними, не знавшие солнечного света, дети, за неимением альтернативы игравшие на крышах зданий, царство тайных триад, опиумные притоны и дома терпимости.

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