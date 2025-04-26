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Чрезмерное увлечение курицей грозит ранней смертью

Чрезмерное увлечение курицей грозит ранней смертью

Курица на вашем столе может оказаться не такой уж безобидной, как кажется. Итальянские ученые из Национального института гастроэнтерологии бьют тревогу: регулярное переедание куриного мяса, а именно более 300 граммов в неделю, способно удвоить риск развития рака желудка и кишечника.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Заказная статейка , так как говядину за бешеные деньги мало кто покупать хочет, свинину каждый день есть тоже не очень хорошо,а некоторым по вероисповеданию не положено.
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