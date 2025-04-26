Чрезмерное увлечение курицей грозит ранней смертью

Курица на вашем столе может оказаться не такой уж безобидной, как кажется. Итальянские ученые из Национального института гастроэнтерологии бьют тревогу: регулярное переедание куриного мяса, а именно более 300 граммов в неделю, способно удвоить риск развития рака желудка и кишечника.