Чрезмерное увлечение курицей грозит ранней смертью

Курица на вашем столе может оказаться не такой уж безобидной, как кажется. Итальянские ученые из Национального института гастроэнтерологии бьют тревогу: регулярное переедание куриного мяса, а именно более 300 граммов в неделю, способно удвоить риск развития рака желудка и кишечника.
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