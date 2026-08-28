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Питание в первые два года жизни связали со здоровьем через 70 лет

Питание в первые два года жизни связали со здоровьем через 70 лет

Концепция «первых тысячи дней» — периода от зачатия до двухлетнего возраста — давно привлекает внимание диетологов и педиатров как критическое окно формирования здоровья на всю жизнь.

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