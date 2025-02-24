Просрочка, отсутствие воды и антисанитария: Роспотребнадзор закрыл более полусотни «Светофоров» Ирэн ОрлонскаяВо время проверок, осуществлённых Роспотребнадзором, из сети магазинов «Светофор» было изъято более 5,7 тысячи партий опасных товаров, общий вес которых составил свыше 300,1 тонны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии