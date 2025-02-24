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Просрочка, отсутствие воды и антисанитария: Роспотребнадзор закрыл более полусотни «Светофоров»

Просрочка, отсутствие воды и антисанитария: Роспотребнадзор закрыл более полусотни «Светофоров»

Просрочка, отсутствие воды и антисанитария: Роспотребнадзор закрыл более полусотни «Светофоров» Ирэн ОрлонскаяВо время проверок, осуществлённых Роспотребнадзором, из сети магазинов «Светофор» было изъято более 5,7 тысячи партий опасных товаров, общий вес которых составил свыше 300,1 тонны.

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Комментарии
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Леонид
&quot;серьёзную озабоченность у потребителей&quot; у меня не вызывает. А вообще, грязная у нас конкуренция.
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