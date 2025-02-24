Просрочка, отсутствие воды и антисанитария: Роспотребнадзор закрыл более полусотни «Светофоров» Ирэн ОрлонскаяВо время проверок, осуществлённых Роспотребнадзором, из сети магазинов «Светофор» было изъято более 5,7 тысячи партий опасных товаров, общий вес которых составил свыше 300,1 тонны.