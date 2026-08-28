Под Екатеринбургом задержали двух коммерсанток после громкого скандала с детьми

Две предпринимательницы, Алена Ахмадиева и Людмила Зверева, задержаны в рамках расследования уголовного дела о невыплате заработной платы несовершеннолетним сотрудникам пунктов выдачи заказов в Верхней Пышме.
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