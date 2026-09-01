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Нижегородская правда

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72% молодёжи Индии считают Россию ведущим партнёром на ближайшие 10 лет

На XI Восточном экономическом форуме прошёл экспертный диалог Сбера «Россия — Индия: развитие технологического партнёрства для повышения устойчивости бизнеса».

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