На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы

Внезапный взрыв повредил припортовую инфраструктуру в Одессе. С соответствующим известием в эфире одного из местных телеканалов вышла официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.
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