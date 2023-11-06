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На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы

На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы

Внезапный взрыв повредил припортовую инфраструктуру в Одессе. С соответствующим известием в эфире одного из местных телеканалов вышла официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.

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