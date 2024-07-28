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Ефимов: в рамках 11 проектов КРТ в девяти районах САО появится жильё и деловые кварталы

Ефимов: в рамках 11 проектов КРТ в девяти районах САО появится жильё и деловые кварталы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в девяти районах на севере города инвесторы реализуют 11 проектов комплексного развития территорий.

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