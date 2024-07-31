«Финам» и БКС намерены дать своим клиентам доступ к внебиржевой торговле долларом и евро

Валюту с июня невозможно купить на Мосбирже из-за санкций. Доступ откроют в августе. О том, как это может работать, пишет Forbes Российские брокеры дадут своим клиентам доступ к торговле долларом и евро — это будет эксперимент с внебиржевым рынком.