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Тульские новости

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Вениамину Котову, «дедушке тульского самбо», исполнилось бы 88 лет

Вениамину Котову, «дедушке тульского самбо», исполнилось бы 88 лет

За 40 лет тренерской работы Вениамин Котов подготовил десятки мастеров спорта, включая чемпионов мира Николая Ковяха и Николая Самойлова.

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