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Пятый канал

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Журналистка Наташа Рей умерла от онкологического заболевания

Журналистка Наташа Рей умерла от онкологического заболевания

Французская журналистка Наташа Рей, получившая известность после публикаций о супруге президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, умерла от онкологического заболевания.

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