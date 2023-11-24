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Дембеле забил первый гол за «ПСЖ» – в 16-м матче. Его купили за 50 млн евро у «Барсы»

Дембеле забил первый гол за «ПСЖ» – в 16-м матче. Его купили за 50 млн евро у «Барсы»

Вингер забил «Монако» мощным ударом с острого угла. Это первый гол француза за 16 матчей в парижском клубе во всех турнирах.

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