Петербургская полиция провела серию рейдов в спортивных клубах, ориентированных на мигрантов. Целью стало выявление нарушений миграционного законодательства и пресечение противоправной деятельности.
В Петербурге выявили нелегалов в этнических спортивных клубах
Комментарии
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СБ
Серж Брукс
Тысячам раздали паспорта и почему нет ни одного батальона на СВО из этих новоявленных граждан РФ ?
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8 час.
Игорь Грозовский
Им некогда, они в Ростовской области на рынках торгуют гуманитаркой.
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6 час.
леонид рыбаков
эти клубы должны быть закрыты --это тренеруятся будущие боевики ЭТО НАСКОЛЬКО НАДО БЫТЬ ДЕБИЛАМИ ЧТО БЫ ЭТНИЧЕСКИМ ГРУППАМ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРЕНЕРОВАТЬ БОЕВИКОВ ОПГ ДИАСПОР
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4 час.
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