Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 016 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЭММА
    Безусловно, Шолохов - истинно русский литературный самородок - великий писатель! Его художественный язык - кладезь вы...Шолохов: жизнь и ...
  • ЭММА
    Вот с языка сняли‼️ И Солоухин туда же.Шолохов: жизнь и ...
  • Михаил Медведев
    М.А. Шолохов - ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ!Шолохов: жизнь и ...

В Петербурге выявили нелегалов в этнических спортивных клубах

В Петербурге выявили нелегалов в этнических спортивных клубах

Петербургская полиция провела серию рейдов в спортивных клубах, ориентированных на мигрантов. Целью стало выявление нарушений миграционного законодательства и пресечение противоправной деятельности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СБ
Серж Брукс
Тысячам раздали паспорта и почему нет ни одного батальона на СВО из этих новоявленных граждан РФ ?
Ответить
8 час.
Игорь Грозовский
Им некогда, они в Ростовской области на рынках торгуют гуманитаркой.
Ответить
6 час.
леонид рыбаков
эти клубы должны быть закрыты --это тренеруятся  будущие боевики ЭТО НАСКОЛЬКО НАДО БЫТЬ ДЕБИЛАМИ ЧТО БЫ ЭТНИЧЕСКИМ ГРУППАМ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРЕНЕРОВАТЬ БОЕВИКОВ ОПГ ДИАСПОР
Ответить
4 час.
наверх