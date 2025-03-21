Маленькая победоносная война, или Как наступить на коровью лепешку по собственной воле

В который уже раз пишу о том, как интересно, правда, иногда топорно, играет американский президент. Хорошо продуманные, выверенные действия, которые создают для Трампа имидж миротворца, который может не только «молоть языком», но и при необходимости ударить «по заднице».
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