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Царьград

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Пожар в комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке унёс жизни четырёх человек

Пожар в комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке унёс жизни четырёх человек

В торговом комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке произошёл пожар. Посетители сообщили, что сигнал тревоги не сработал.

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