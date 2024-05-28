В Петербурге презентовали книгу «Истории Победы»

Она посвящена 80-летию освобождения Ленинграда от блокады В Петербурге на встрече с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым, секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком и губернатором Александром Бегловым «Молодая Гвардия Единой России» презентовала книгу «Истории Победы».
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