В Петербурге презентовали книгу «Истории Победы»

Она посвящена 80-летию освобождения Ленинграда от блокады В Петербурге на встрече с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым, секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком и губернатором Александром Бегловым «Молодая Гвардия Единой России» презентовала книгу «Истории Победы».