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Помощник Путина Ушаков: о второй «волне» расширения БРИКС еще рано говорить

Помощник Путина Ушаков: о второй «волне» расширения БРИКС еще рано говорить

О второй «волне» расширения межгосударственного объединения БРИКС еще рано говорить. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Юрий Ушаков, помощник президента Российской Федерации Владимира Путина.

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