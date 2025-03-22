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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов забил «Лос-Анджелесу» и прервал серию из 11 матчей без очков. У защитника «Каролины» 5+20 в 64 играх

«Каролина» противостоит «Лос-Анджелесу» (1:6, третий период) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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