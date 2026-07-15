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Воронежские новости

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Воронежцев освободят от штрафов за ожидание на заправках под знаком «Остановка запрещена»

Воронежцев освободят от штрафов за ожидание на заправках под знаком «Остановка запрещена»

Министерство внутренних дел России дало поручение региональным подразделениям Госавтоинспекции пересмотреть подход к наказанию водителей, вынужденно останавливающихся под знаками «Остановка запрещена» в период ажиотажного спроса на топливо.

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