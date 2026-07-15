Воронежцев освободят от штрафов за ожидание на заправках под знаком «Остановка запрещена»

Министерство внутренних дел России дало поручение региональным подразделениям Госавтоинспекции пересмотреть подход к наказанию водителей, вынужденно останавливающихся под знаками «Остановка запрещена» в период ажиотажного спроса на топливо.
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