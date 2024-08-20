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Что произошло на фронтах за ночь 20 августа: у Карловки возможен котел для ВСУ, у Глушковки возводят понтоны

Что произошло на фронтах за ночь 20 августа: у Карловки возможен котел для ВСУ, у Глушковки возводят понтоны

В Курской области идут ожесточенные сражения. ВСУ стремятся расширить свою зону контроля. Подрыв мостов через реку Сейм противником создает сложности в логистике наших войск и эвакуации местного населения.

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