Что произошло на фронтах за ночь 20 августа: у Карловки возможен котел для ВСУ, у Глушковки возводят понтоны

В Курской области идут ожесточенные сражения. ВСУ стремятся расширить свою зону контроля. Подрыв мостов через реку Сейм противником создает сложности в логистике наших войск и эвакуации местного населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии