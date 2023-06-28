Качаловский театр покажет «Гамлета» до конца года

На пресс-завтраке в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В. И. Качалова директор театра Александр Славутский поделился информацией о работе над постановкой трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет», сообщает «Татар-информ».
На пресс-завтраке в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В. И. Качалова директор театра Александр Славутский поделился информацией о работе над постановкой трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет», сообщает «Татар-информ».
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