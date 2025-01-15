Axios: в Калифорнии вспыхнули два новых очага лесных пожаров

Два новых очага лесных пожаров зафиксировано на юге штата Калифорния. Об этом сообщает портал Axios. "По меньшей мере два лесных пожара вспыхнули в Южной Калифорнии во время критической пожароопасной погоды и стали причиной новых эвакуаций", - говорится в сообщении.
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