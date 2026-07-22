Число жертв ночной атаки БПЛА на Кубань выросло до двух

Число погибших в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух. В больнице умерла девушка, получившая ранения при ударе БПЛА по складскому комплексу в Краснодаре, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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