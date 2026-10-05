Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почти 200 школьников пострадали во время протестов во Франции

Почти 200 школьников пострадали во время протестов во Франции

Во Франции с начала массовых протестов старшеклассников пострадали 190 учеников. Об этом сообщил министр национального образования страны Эдуар Жеффре, передает ТАСС.

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