Врач Яна Шрамко раскрыла секреты питания при диабете

Врач Яна Шрамко из «Центра общественного здоровья» рассказала о правильном питании при диабете. Она советует акцентироваться на полноценной пище, избегать сахара и обращать внимание на состав продуктов, не полагаясь на маркетинговые надписи.
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