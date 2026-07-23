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Царьград

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Врач Яна Шрамко раскрыла секреты питания при диабете

Врач Яна Шрамко раскрыла секреты питания при диабете

Врач Яна Шрамко из «Центра общественного здоровья» рассказала о правильном питании при диабете. Она советует акцентироваться на полноценной пище, избегать сахара и обращать внимание на состав продуктов, не полагаясь на маркетинговые надписи.

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