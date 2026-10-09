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Тульские новости

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ФМБА предлагает обновить подход к медобеспечению студенческого спорта

ФМБА предлагает обновить подход к медобеспечению студенческого спорта

Из 13 488 обследованных студентов-спортсменов в 2025 году каждый десятый оказался не готов к пиковым нагрузкам, 71% имели патологии, требующие специализированной медпомощи.

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