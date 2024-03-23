Новое правительство Путина. Кто останется, кто появится?

Nikolay Kuchkov

Мантуров -не справляется со своей главной задачей-развитие промышленности, он же не промышленник, а торгаш, вот, пусть и будет министром торговли, а на промышленность нужно производственника ставить, практически всё в запустении, в бюрократических препонах развития, кучи посторонних контролёров, которые мешают предприятиям проводить своё развитие. Предприятия не могут развиваться с такими процентами по кредитам, менять нужно статью в Конституции по принадлежности Центрального банка правительству, думе, президенту, требуется согласование. А Мишустина поставить на Центробанк. Менять нужно в Конституции наличие идеологии у нашего государства, это показало время! Включить в Закон РФ 20 статью Конвенции ООН против коррупции... Распустить партию Единая Россия, по сути являющаяся сосредоточением чиновников. Прекратить финансирование партий государством, потому как их содержание превращает их в послушных исполнителей. Пересмотреть состав Думы и содержание депутатов, приняв за основу советский принцип представительства от территорий России с сохранением их заработных плат по месту бывшей работы. Снять с них их привилегии, а то превращаются в неприкасаемую элиту...