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Новое правительство Путина. Кто останется, кто появится?

Новое правительство Путина. Кто останется, кто появится?

Все ждут назначение нового правительства — Песков сказал, что Путин уже набирает команду. Сам Путин дал понять, что изменения будут точечными, так как нынешняя команда сработала хорошо.

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Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Мантуров -не справляется со своей главной задачей-развитие промышленности, он же не промышленник, а торгаш, вот, пусть и будет министром торговли, а на промышленность нужно производственника ставить, практически всё в запустении, в бюрократических препонах развития, кучи посторонних контролёров, которые мешают предприятиям проводить своё развитие.                                                                                                     Предприятия не могут развиваться с такими процентами по кредитам, менять нужно статью в Конституции по принадлежности Центрального банка правительству, думе, президенту, требуется согласование. А Мишустина поставить на  Центробанк.                                                                                                 Менять нужно в Конституции наличие идеологии у нашего государства, это показало время!                                                             Включить в Закон РФ 20 статью  Конвенции ООН против коррупции...                                                                                                 Распустить партию Единая Россия, по сути являющаяся сосредоточением чиновников.                                                                 Прекратить финансирование партий государством, потому как их содержание превращает их в послушных исполнителей.                   Пересмотреть состав Думы и содержание депутатов, приняв за основу советский принцип представительства от территорий России с сохранением их заработных плат по месту бывшей работы. Снять с них их привилегии, а то превращаются в неприкасаемую элиту...
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17 час.
ВН
Валерий Николаевич
Если коротко: Все свои, все работают чрезвычайно усердно. Вон у Кравцова какие глаза отчаянные, должно быть от усердия. Точечные изменения - это поставить точку на лбу, например Голиковой, как индийцы ставят замужним женщинам
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13 час.
В С
Я из кемеровской обл. И чем хорош Цивилёв ?
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