Все ждут назначение нового правительства — Песков сказал, что Путин уже набирает команду. Сам Путин дал понять, что изменения будут точечными, так как нынешняя команда сработала хорошо.
Новое правительство Путина. Кто останется, кто появится?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Kuchkov
Мантуров -не справляется со своей главной задачей-развитие промышленности, он же не промышленник, а торгаш, вот, пусть и будет министром торговли, а на промышленность нужно производственника ставить, практически всё в запустении, в бюрократических препонах развития, кучи посторонних контролёров, которые мешают предприятиям проводить своё развитие. Предприятия не могут развиваться с такими процентами по кредитам, менять нужно статью в Конституции по принадлежности Центрального банка правительству, думе, президенту, требуется согласование. А Мишустина поставить на Центробанк. Менять нужно в Конституции наличие идеологии у нашего государства, это показало время! Включить в Закон РФ 20 статью Конвенции ООН против коррупции... Распустить партию Единая Россия, по сути являющаяся сосредоточением чиновников. Прекратить финансирование партий государством, потому как их содержание превращает их в послушных исполнителей. Пересмотреть состав Думы и содержание депутатов, приняв за основу советский принцип представительства от территорий России с сохранением их заработных плат по месту бывшей работы. Снять с них их привилегии, а то превращаются в неприкасаемую элиту...
Ответить
17 час.
ВН
Валерий Николаевич
Если коротко: Все свои, все работают чрезвычайно усердно. Вон у Кравцова какие глаза отчаянные, должно быть от усердия. Точечные изменения - это поставить точку на лбу, например Голиковой, как индийцы ставят замужним женщинам
Ответить
13 час.
В С
Я из кемеровской обл. И чем хорош Цивилёв ?
Ответить
10 час.
Свежие комментарии