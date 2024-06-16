«Призрак бывшего»: На концерте Тейлор Свифт увидели странную сущность

Концерты Тейлор Свифт – это не просто музыкальные шоу, это феномен, который способен не только собирать стадионы, но и влиять на экономику целых стран, порождая новые термины, как «Свифтфляция» и «Свифтономика».
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