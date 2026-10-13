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Супругов будут судить за хищение почти 28 миллионов рублей у родственника

Супругов будут судить за хищение почти 28 миллионов рублей у родственника

В Бурятии перед судом предстанет супружеская пара из Улан‑Удэ — их обвиняют в хищении почти 28 миллионов рублей у компании родственника .

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